‘Derksen is geen strijder van het vrije woord, maar van zijn eigen ijdelheid’

Koningin Elizabeth (96) heeft in 79 jaar geen paarden­show gemist en is nu ook weer van de partij

Ze was nog niet veel in de openbaarheid sinds ze in oktober een nachtje in het ziekenhuis moest doorbrengen, maar de paardenshow van afgelopen weekend op Windsor Castle wilde koningin Elizabeth (96) voor geen goud missen. Sinds het ontstaan van de Koninklijke Windsor Paardenshow, nu al 79 jaar geleden, heeft de koningin er niet één gemist, zo meldt Reuters.

16 mei