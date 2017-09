Derksen kreeg 'schandelijke mail van directie RTL'

Genee, de presentator van Voetbal Inside waar analyticus Johan Derksen vorige week felle kritiek uitte op RTL en collega’s Humberto Tan en Ronald Molendijk, werd op de zender gefeliciteerd met zijn nominatie voor de Zilveren Televizier Ring.



Op de vraag of er ook felicitaties kwamen van de directie, zei Genee: ,,Wel van mijn collega’s, die heel blij waren. Ik heb niets gehoord van de directie, maar daar kijk ik niet helemaal van op na het mailtje van onze directeur vorige week midden in de nacht dus in dat opzicht is dat ook niet heel verrassend”, aldus Genee.



Het zou gaan om RTL7-directeur Marco Louwerens. Derksen wilde zijn naam maandagavond niet noemen. ,,Ik heb van een niet nader te noemen medewerker van RTL, ik hoop in een dronken bui, een e-mail gekregen die ik zo schandelijk vond dat ik hem niet eens kon laten lekken naar de media”, bekende Derksen in de uitzending. ,,Die man zou dan de rest van zijn leven geen leven meer gehad hebben. Dat vond ik heel onbeschaafd. Voor de rest heeft RTL niets laten horen.”



Genee over de inhoud van mail: ,,Laat ik het erop houden dat als ik dat als werknemer zou roepen, dat ik dan op staande voet ontslagen zou worden. En dat het niet heel inspirerend is om dit werk zo te doen”. Hoe lang dit nog goed gaat? ,,Weet ik niet”. Marco Louwerens was niet bereikbaar voor commentaar.