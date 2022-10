Dessert uit ‘eigen’ streek voor koningspaar bij staatsbanket

Als zij daar verblijven, varen de leden van het koninklijk gezin regelmatig naar het eiland Spetses. Tijdens zijn tafelrede voor het banket, sprak de koning over dat eiland. ,,Op Spetses, waar wij vaak komen, staat het standbeeld van Bouboulina fier op het centrale plein. Zij symboliseert de inzet van vrouwen voor een vrij en sterk Griekenland.’’

Daarna sprak de vorst uitgebreid over de Griekse mythologie. ,,Bij Griekenland moet ik denken aan een mythe over de godin Athena. Zij twistte met Poseidon om het bezit van Attica. Zeus bepaalde dat degene die het nuttigste geschenk zou meebrengen over Attica zou heersen. Poseidon schiep een zoutwaterbron. Athena een olijfboom. En zij won. In de loop der geschiedenis werd de boom gespleten door geweld en gehavend door het vuur. Maar steeds weer ontsproten er nieuwe groene loten. Steeds weer overwon het leven. Mevrouw de president, Griekenland is die olijfboom!’’

Volledig scherm Koningin Máxima voorafgaand aan het staatsbanket in het presidentieel paleis in Athene. © ANP

Tijdens het banket, op het paleis van de Griekse president Sakellaropoulou in Athene, draagt koningin Máxima net als eerder op de dag een jurk van een Grieks label - in dit geval Costarellos, volgens koninklijke modekenner Josine Droogendijk - en een diadeem. Het betreft volgens Droogendijk een robijnen exemplaar, die in 1888 door de toenmalige koning Willem III in Parijs besteld werd.

Naast de melktaart uit de Peloponnesos, met slagroom en johannesbroodhoning, reizen de gasten op het banket in culinair opzicht heel Griekenland door. Vooraf krijgen ze soep van Kreta, de grijze mul met spinazie en rijst, gekonfijte citroen en yoghurtsaus met Griekse kaviaar. Het hoofdgerecht is gegrilde zeebrasem met venkelpuree en anijssaus.

