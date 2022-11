Deze aflevering van Keuringsdienst van Waarde was er eentje van de buitencategorie

Floor Jansen speelt weer grote zalen plat na zware tijd: ‘Gaan allerlei emoties door me heen’

Zangeres Floor Jansen (41) is terug op het podium nadat ze onlangs werd geopereerd aan een tumor in haar borst. Ze hoopte op tijd te herstellen voor de tournee met haar band Nightwish en dat is gelukt: de afgelopen dagen stond ze voor grote zalen in Londen en Antwerpen. Dat voelt na de zware tijd extra bijzonder.

24 november