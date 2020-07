Deze bandnamen zijn te beladen in huidig racismedebat

Oprichter van Fleetwood Mac op 73-jarige leeftijd overleden

25 juli Fleetwood Mac-oprichter en stergitarist Peter Green is dit weekend overleden. ,,Het is met grote droefheid dat de familie van Peter Green laat weten dat hij dit weekend is overleden, vreedzaam in zijn slaap”, klink het in de mededeling. Green is 73 jaar geworden.