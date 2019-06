Deze moddervette zeekoe wil ook iets kwijt over de Olcay-rel

Ik ga vandaag iets doen waarvan ik mezelf had voorgenomen om het juist niet te doen: iets zeggen over de kwestie #Olcay versus de grote matenpaspop van Nike. Oftewel, dikke vrouwen die zich beledigd voelen door al dan niet denigrerende opmerkingen aan de desk van Boulevard van de voormalig SuperTrash-onderneemster én die van invalpresentatrice Caroline Tensen.



De reden dat ik overstag ben gegaan, is dat ik me in toenemende mate verbaas over én erger aan deze mediarel. En vooral aan hoe dat soort hypes tegenwoordig ontstaan en zich ontwikkelen. Het is precies #sorryjohan van een paar maanden geleden, toen jonge homo’s zo boos waren op Johan Derksen.