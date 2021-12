Deze nummers werden door TikTok wereldwijd een succes

TikTok is niet meer weg te denken. De razend populaire app draait allang niet meer alleen om danspasjes, maar zorgt er ook voor dat nieuwe én oudere liedjes de hitlijsten bestormen. Ruim een miljard mensen bezochten dit jaar de applicatie en dat zorgde voor grote successen. Een overzicht van de top 10 trending songs op TikTok wereldwijd in 2021.

Muziek is een van de o zo succesvolle ingrediënten van TikTok. Nummers die al een tijd uit de hitlijsten zijn verdwenen, kunnen plotseling weer opduiken en tot leven komen door gebruikers. Die bedenken er bijvoorbeeld een choreografie bij, die vervolgens weer wordt opgepikt door andere gebruikers. Er ontstaat een trend en dat betekent ook dat het lied weer volop gedraaid wordt en zo opnieuw in de hitlijsten verschijnt.



Songfestivalwinnaar Duncan Laurence beklom met zijn hit Arcade dankzij TikTok weer de hitlijsten, maar ook artiesten als Amy Winehouse en Abba zijn enorm in trek op de app.

De Top 10 trending songs op TikTok wereldwijd in 2021:

1. Masked Wolf - Astronaut in the Ocean

2. Måneskin - Beggin’

3. Popp Hunna - Adderall (Corvette Corvette)

4. ElyOtto - SugarCrash!

5. The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

6. Oliver Tree - Life Goes On

7. Erica Banks - Buss It

8. YungManny (feat. Flo Milli & Sada Baby) - Clap For ‘Em

9. Megan Thee Stallion - Cognac Queen

10. Cardi B - Up

Niet alleen wereldwijd zijn er nummers die in de smaak vallen, ook Nederlandse gebruikers hebben favoriete liedjes. De top 3:

1. The Kid LAROI - Without you

2. K Camp - Lottery

3. Polo Frost (feat. Aylo & Teo) - Best ever

