Deze nummers werden hits door MTV Unplugged

Nirvana - The Man Who Sold The World

Het is geen nummer van Nirvana zelf, maar van David Bowie. Toch maakte dit optreden, met de iconische overleden zanger Kurt Cobain, heel wat los onder de kijkers. Ook op YouTube wordt de cover nog steeds uitvoerig besproken. ,,Deze uitvoering is nog beter dan het origineel" en ,,Kurt, we missen je. Je was de beste", zijn enkele reacties.

George Michael-compilatie

Hij mag dan wel vorig jaar zijn overleden, zijn muziek leeft voort in harten van fans. De aflevering waarin de zanger aftrapt met Freedom blijft voor veel kijkers een memorabele uitzending. ,,Gelukkig hebben we YouTube om herinneringen op te halen", reageert een fan op de Unplugged-versie van Michael.

Eric Clapton - Tears in Heaven

Kijkers waren tot tranen toe geroerd door deze uitvoering van Eric Clapton. En nog steeds kunnen luisteraars zich niet voorstellen hoeveel emoties Clapton in dit nummer heeft weten te verbergen tijdens zijn optreden. ,,Dit nummer maakt me elke keer weer aan het huilen. Unplugged was fantastisch!"

The Eagles - Hotel California

Het publiek ging los in de zaal en de kijkers waren stikjaloers dat zij niet aanwezig waren. The Eagles wisten met hun akoestische vertolking van Hotel California heel wat harten te stelen. ,,Dit is het beste optreden ooit met dit nummer", reageert een fan op YouTube.

Mariah Carey - I'll Be There