Deze presentatrice gilt en stuitert alsof ze net twintig espresso op heeft

Frank Lammers leent stem aan Obelix in nieuwe film, Buddy Vedder speelt Asterix

Buddy Vedder en Frank Lammers spreken de stemmen in van Asterix en Obelix in een nieuwe bioscoopfilm over de twee Gallische helden. Dat heeft distributeur Just vandaag bekendgemaakt. Ook de stemmen van Fedja van Huêt en Jan Kooijman zullen te horen zijn.

20 oktober