Deze rijke vrouw wil 16,5 miljard (!) euro aan goede doelen schenken

In de Verenigde Staten hebben meer miljardairs aangegeven meer dan de helft van hun geld weg te willen geven. Deze beweging heet The Giving Pledge en is een initiatief van Bill en Melinda Gates samen met Warren Buffet. Het initiatief stamt uit 2010, toen kwamen de veertig rijkste Amerikanen en stellen bijeen en spraken ze af om gedurende hun leven meer dan de helt van hun fortuin weg te geven. De steenrijke Warren Buffet zelf gaf bijvoorbeeld in 2017 in één klap zo'n 3 miljard euro weg.



Ook in andere landen werd het initiatief opgevolgd. Er hebben al rijken uit Australië, Duitsland, India, Maleisië, Rusland, Zuid-Afrika, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk een krabbel onder het mega-genereuze manifest gezet. Er doen nu ruim 200 miljardairs uit 23 landen aan mee. Er zijn nog geen Nederlandse ultrarijken die zich bij het initiatief hebben aangesloten.



Jeff Bezos prijst zijn ex-vrouw op Twitter voor haar belofte. Zelf heeft hij The Giving Pledge nog niet ondertekend. Van de vijf rijkste mensen ter wereld is hij inmiddels de enige die de ‘Giving Pledge’ nog niet heeft ondertekend. Wel gaf hij in 2018 twee miljard dollar weg aan onderwijs en instanties die daklozen proberen te helpen.