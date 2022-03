Deze sterren kamp(t)en net als Bruce Willis met afasie

Afasie is een taalstoornis die optreedt na een beschadiging in de hersenen. ,,Patiënten met afasie kunnen zich niet meer goed uitdrukken. Ze kunnen de juiste woorden niet vinden of spreken niet meer vloeiend. Ook kunnen ze moeite krijgen met taalbegrip. Dat resulteert in het niet meer kunnen lezen of begrijpen van wat anderen tegen je zeggen”, legt neuroloog en directeur van het Brain Research Center, Niels Prins, uit.