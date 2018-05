Deze tien acts gaan door naar finale Eurovisie Songfestival

Cyprus is na vanavond de nieuwe favoriet voor de winst van het liedjesfestijn, zo blijkt uit de noteringen van de diverse wedkantoren.

Eleni Foureira stond vorige week met een zeventiende plaats nog in de middenmoot maar sinds de eerste repetities schoot de zangeres de top 10 in. Inmiddels heeft ze met haar nummer Fuego zo'n sterke indruk achtergelaten bij de bookmakers dat ze rekening houden met een overwinning voor de Cypriotische. Israël, dat wekenlang de grootste kansen leek te hebben, zakt naar plaats drie. Noorwegen is nu tweede.