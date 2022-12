Deze twee vrouwen strijden om de winst in Het perfecte plaatje

Spoiler alertDe twee finalisten van Het perfecte plaatje zijn bekend. Het was Tina de Bruin die vanavond het strijdtoneel in de halve finale moest verlaten. Daarmee blijven Geraldine Kemper en Linda Hakeboom over. Zij zullen het volgende week tegen elkaar opnemen. ,,Hartstikke jammer, ik had nog graag door gewild”, reageerde De Bruin op haar vertrek.

In de aflevering vanavond, waarvoor de drie dames naar IJsland waren afgereisd, kregen ze als eerste de opdracht om een landschapsfoto vast te leggen. Er zat echter een addertje onder het gras, want Kemper, De Bruin en Hakeboom moesten de foto zo maken dat het leek alsof het kiekje niet op aarde, maar op een andere planeet was gemaakt. Kemper hield het niet droog tijdens dat proces. ,,Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Het is overal waar je kijkt gewoon mooi”, zei ze met tranen in haar ogen.

In de tweede opdracht lag de focus op dieren. Niet zomaar dieren, maar IJslanders: een uniek paardenras dat zijn oorsprong op het eiland vindt. De fotografen moesten de dieren op creatieve wijze vereeuwigen middels een tweeluik. Een moeilijke klus, bleek achteraf uit de kritische noten van de juryleden.

Doorslaggevend

Hoewel de drie dames hun stinkende best hadden gedaan om een plek in de finale te bemachtigen, moest er toch iemand huiswaarts keren. Kemper kreeg voor haar eerste opdracht een 8,5. Daarmee scoorde ze het hoogste cijfer: de foto’s van Hakeboom en De Bruin vielen minder in de smaak. Laatstgenoemde moest het zelfs doen met een 5.

De cijfers van de tweede opdracht waren doorslaggevend. Kemper harkte een 6 binnen, waardoor ze gemiddeld een 7,3 stond. De juryleden beoordeelden Hakeboom met een 6,5 en De Bruin met een 5,5. Daarmee hield het sprookje voor De Bruin op: zij wist de jury niet genoeg te overtuigen. Ondanks dat ze baalde van haar vertrek, nam ze het sportief op. ,,Hartstikke jammer. Ik had ontzettend graag door gewild. Je leert er ook echt wat van, dus ik ben er wel dankbaar voor.”

