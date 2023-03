Deze typetjes maakten Wim de Bie onvergetelijk

Frank van Putten

Hans van der Vaart, burgemeester van Juinen

Jacobse en Van Es

Mémien Holboog

Van een ordinaire ‘boef’ als Van Es veranderde Wim de Bie in Keek op de Week net zo makkelijk in een uiterst beschaafde, ethisch verantwoorde presentatrice. Mémien Holboog was gebaseerd op NCRV-presentatrice Legien Kromkamp.

Dirk

Het was echt niet zo dat Wim de Bie zijn tanden kwijt was zodra hij in de huid kroop van zwerver Dirk, maar zo klonk het wel. Met een pijpje bier in de hand transformeerde hij moeiteloos in een vervuilde landloper die via een videoverbinding in de uitzending altijd in gesprek ging met Van Kooten en De Bie.