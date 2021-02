Deze vrouw zong het eerste liedje ooit op het Songfestival, geschreven door een beroemde Nederlandse schrijfster

married at first sight Mick heeft spijt van huwelijk met Daisy: ‘Ik liep me de pleuris om alles te regelen’

23 februari De vlam is in de pan geslagen tijdens het zogenoemde koppelsweekend RTL4-programma Married at First Sight, dat gisteren door ruim 1,2 miljoen mensen werd bekeken. Niet alleen Mick en Daisy stevenen op een scheiding af, bij de stelletjes Rein en Danny, Bert en Suzan en Lizzy en Lars loopt het - op zijn zachtst gezegd - ook niet lekker.