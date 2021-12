Deze week nieuw op Netflix: De Familie Claus 2, The Unforgivable en Titans

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Titans (seizoen 3)

Terwijl de superhelden in Gotham City nog bij moeten komen van de dood van Jason Todd, klopt het volgende probleem alweer aan. Een gemaskerde man neemt de maffiafamilies in de stad te grazen en richt verschillende bloedbaden aan. De Titans duiken in de geschiedenis van Batman én The Joker om te achterhalen wat er aan de hand is.

Films

De Familie Claus 2

De belangrijkste taak van de Kerstman is cadeautjes bezorgen. In deze Nederlandse Netflix Original neemt Jules de taken over van zijn opa Noël. Hij ontvangt een brief van een meisje met een bijzondere kerstwens.

Lady Bird

Christine (Saoirse Ronan) en haar moeder Marion (Laurie Metcalf) gaan door een moeilijke periode. Christine, die zichzelf Lady Bird noemt, ontdekt het volwassen leven, en lijkt enorm veel op haar moeder. Marion is doodsbang dat haar dochter in een verre stad gaat studeren, maar uit haar zorgen op een nogal negatieve manier. De film werd genomineerd voor vijf Oscars.

Superbad

Een groep tieners staat op het punt af te studeren, maar vóór ze vertrekken willen ze nog één keer een enorm feest houden. Ze willen illegaal alcohol te kopen en proberen wanhopig wat meiden te versieren, maar het loopt allemaal niet zoals gepland in deze comedyfilm.

The Unforgivable

Sandra Bullock speelt een vrouw die na twintig jaar uit de gevangenis komt, nadat ze verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van een politieagent. Ze is alleen, heeft geen cent te makken en trekt een club mensen aan die allemaal plannen met haar hebben. Sommigen menen het echt goed, terwijl anderen vooral van haar situatie willen profiteren. Ze gaat op zoek naar de zus die ze 20 jaar geleden achterliet, maar vraagt zich steeds meer af of die niet beter af is zonder haar.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

