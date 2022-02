Deze week Nieuw op Netflix: Murderville, Mijn Beste Vriendin Anne Frank en The Tinder Swindler

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Finding Ola

De komische Egyptische dramaserie Finding Ola is gebaseerd op een populair televisieprogramma. Sabry is opgegroeid in Tunesië en naar Egypte verhuisd om te werken als actrice. Maar na haar grote doorbraak in de serie Ayza Atgawez gaat het bergafwaarts met haar: ze scheidt van haar man en moet alle ballen hooghouden met de zorg voor haar werk, kinderen en ouders. En dan is ze óók nog naarstig op zoek naar een nieuwe liefde.

Bulgasal: Immortal Souls



Deze Koreaanse serie vertelt het verhaal over de vete tussen een vrouw die al 600 jaar reïncarneert en een man die al 600 jaar leeft als Bulgasal, een mythisch wezen dat teert op menselijk bloed. In deze serie neemt hij wraak op degene die hem vanaf zijn geboorte heeft opgezadeld met een vloek van onsterfelijkheid.

Murderville

De crime comedy Murderville is grotendeels geïmproviseerd. Los van de moord waar alles om draait, is er niks vastgelegd in het script. De acteurs hebben zo goed als vrij spel. Het verhaal gaat over de excentrieke detective Terry Seattle, die in zijn onderzoek naar moordzaken wordt bijgestaan door onwetende celebrities. In het eerste seizoen zijn dat Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch en Sharon Stone.

Films

Mijn Beste Vriendin Anne Frank

De allereerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank vertelt het aangrijpende verhaal van Hannah Goslar over haar bijzondere vriendschap met Anne Frank. Hannah (Josephine Arendsen) en Anne (Aiko Beemsterboer) zijn boezemvriendinnen. Wanneer de familie Frank onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog.

12 Gifts of Christmas



Is 12 Gifts of Christmas twee maanden te laat of begint Netflix gewoon nu al met de kerstfilms? In deze Hallmark-film gaat een kunstenares aan de slag als personal shopper en wordt zij ingehuurd door een drukke zakenman. Hij heeft cadeautjes nodig voor zijn familie en vrienden, maar dan slaat de vonk over tussen de twee.

The Tinder Swindler



De makers van Don’t F**k with Cats zijn terug met weer een spraakmakende documentaire; The Tinder Swindler. Verschillende vrouwen ontmoeten op Tinder de man van hun dromen, maar allemaal worden ze voor tienduizenden dollars opgelicht door een man met een vlotte babbel.

Star Trek: Into Darkness



Star Trek: Into Darkness is de twaalfde film die van Star Trek in de bioscoop is verschenen. De film is een vervolg op Star Trek uit 2009. In Star Trek: Into Darkness hoort de bemanning van de Enterprise dat de Starfleet wordt bedreigd. Kirk en Spock nemen het samen met een onwaarschijnlijke bondgenoot op tegen de terroristen die daar verantwoordelijk voor zijn.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.