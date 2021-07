Deze week nieuw op Netflix: Sky Rojo, Suits en Trollhunters: Rise of the Titans

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Sky Rojo - seizoen 2



Coral, Wendy en Gina sloegen in het eerste seizoen van de Spaanse Sky Rojo (van La Casa de Papel-bedenker Álex Pina) op de vlucht, maar in het tweede seizoen zijn de rollen omgedraaid. In dit seizoen nemen de vrouwen de macht terug en gaan ze achter de handlangers van hun pooier aan.



De drie hoofdrolspeelsters uit Sky Rojo (l) en Carice van Houten in Red Light.

Suits - seizoen 9



In het laatste seizoen van advocatenserie Suits - al in 2019 in Amerika uitgezonden - heeft Harvey Specter het moeilijk met Faye Richardson. Faye neemt de leiding over het advocatenkantoor en maakt Harvey, Donna en de andere collega’s het leven zuur. Met de komst van seizoen negen zijn alle Suits-seizoenen nu te zien op Netflix.

Sexy Beasts - seizoen 1



In deze Netflix Original-datingserie wordt iedere kandidaat bedolven onder make-up, zodat er een diepere connectie wordt ontwikkeld die verder gaat dan iemands uiterlijk.

The Movies That Made Us - seizoen 2



De documentaireserie The Movies That Made Us duikt met acteurs, regisseurs en insiders in de wereld van iconische films: hoe zijn ze tot stand gekomen? Waarom is deze film eigenlijk zo’n fenomeen? In seizoen twee kom je meer te weten over Back to the Future, Pretty Woman, Jurassic Park en Forrest Gump.

Masters of the Universe: Revelation - deel 1



Regisseur Kevin Smit blaast He-Man and the Masters of the Universe nieuw leven in. Deze superheldenserie is een direct vervolg op de originele reeks uit de jaren ’80. Het eerste deel staat sinds deze week op Netflix, deel twee volgt later.

Films

This Is Personal



De documentaire This Is Personal volgt de strijd van activisten die miljoenen mensen op de been kregen om zich bij de Women’s March te voegen. Die vond plaats na de inhuldiging van president Trump in 2017.

Chernobyl 1986



Brandweerman Alexey is herenigd met een verloren liefde en gaat met pensioen. De ramp in Tsjernobyl gooit roet in het eten. Alexey gaat samen met een team een levensgevaarlijke missie aan: bloedheet water wegsluizen uit een reservoir onder de brandende kernreactor.

Trollhunters: Rise of the Titans



De helden uit de Dreamworks-series Trollhunters, 3Below en Wizards bundelen in deze film hun krachten om te strijden tegen een ultiem kwaad dat hun werelden wil overnemen.

Words Bubble Up Like Soda Pop



In deze anime volgen we een verlegen jongen die communiceert via haiku’s. Hij ontmoet een zelfverzekerd, energiek meisje waarmee hij een korte, maar magische zomer beleeft.

Blood Red Sky



Een zieke moeder en haar zoontje zitten in een vliegtuig dat wordt overgenomen door terroristen. Om haar zoontje te beschermen, laat de moeder het monster in zichzelf ontwaken - met alle dodelijke gevolgen van dien.

The Last Letter from Your Lover



De ambitieuze journaliste Ellie (Felicity Jones) ontdekt liefdesbrieven uit 1965, over een verboden romance. Ze duikt in het mysterieuze verhaal van het verleden, terwijl we in het heden zien hoe ze ook zelf in een onverwachte romance verwikkeld raakt.

