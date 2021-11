Deze week nieuw op Netflix: Tiger King, Riverdale en Inglourious Basterds

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Tiger King - seizoen 2

Ex-tijgerhouder Joe Exotic keerde deze week terug op Netflix met een tweede, ongetwijfeld net zo bizar seizoen van docu-sensatie Tiger King. Dit keer zien we Joe vooral vanuit de bak, waar hij zit voor (onder meer) het moordplan op aartsrivale Carole Baskin. De nieuwe afleveringen focussen niet alleen op Joe’s huidige leven, maar zakenman Jeff Lowe - die Joe’s dierentuin runde - speelt ook weer een belangrijke rol.

Cowboy Bebop - seizoen 1

Deze live-action-remake van de gelijknamige, legendarische anime uit 1998 kent grotendeels hetzelfde verhaal: drie intergalactische, excentrieke premiejagers gaan bountyhunten in een futuristische wilde westen-setting. Ze roeien de gevaarlijkste melkweg-criminelen uit - maar wel voor de juiste prijs, uiteraard.

Christmas Flow - seizoen 1

De carrière van rapper Marcus gaat lekker, zo zien we in de nieuwe kerstserie Christmas Flow, tot hij beschuldigd wordt van het aanzetten van geweld tegen vrouwen. Hij leert een sceptische journaliste kennen en ondanks dat ze grote tegenpolen zijn, begint er - je raadt het al - toch iets op te bloeien tussen de twee.

Riverdale - Begin seizoen 6

Seizoen 6 van soap-opera Riverdale wordt wilder dan ooit. In een speciale verhaallijn die maar liefst vijf afleveringen duurt, zien we de duistere kant van het dorpje. Ook maakt heks Sabrina Spellman uit Chilling Adventures of Sabrina voor even de overstap naar Riverdale in een speciale crossover. Verwacht elke woensdag een nieuwe aflevering.

Films

Tick, tick... BOOM!

Andrew Garfield speelt musicalschrijver en -componist Jonathan Larson (bekend van Rent), die zijn droom om een hitmusical te schrijven achterna jaagt. Zijn vriendin Susan en zijn vrienden hebben allemaal een normale baan, terwijl Jonathan met een paar vrienden in een flat zonder verwarming woont. Terwijl hij werkt aan zijn nieuwe musical slaat de twijfel toe: moet hij ook niet een vaste baan krijgen? Tick, tick... BOOM! is de eerste film die musicalgrootheid én acteur Lin-Manuel Miranda regisseerde.

Princess Switch 3: Romancing the Star

In alweer het derde deel van de Netflix-kerstfranchise Princess Switch wordt er een belangrijk relikwie gestolen uit het koninklijke paleis. Hertogin Margaret, banketbakker Stacy en evil cousin Lady Fiona - alledrie gespeeld door Vanessa Hudgens - proberen het relikwie terug te veroveren.

Brokeback Mountain

In de Oscarwinnende klassieker Brokeback Mountain van Ang Lee volgen we het prachtige, maar hartverscheurende liefdesverhaal van cowboys Ennis (Heath Ledger) en Jack (Jake Gyllenhaal). De twee vinden elkaar in een tijd met nog veel meer homofobie, en trouwen toch allebei met een vrouw. We volgen hun gecompliceerde, geheime relatie in verschillende tijdsperiodes.

Inglourious Basterds

Een groep Joods-Amerikaanse soldaten, bekend als The Basterds, krijgt tijdens WOII de opdracht om in Frankrijk terreur te zaaien bij de nazi’s. Quentin Tarantino presenteert een alternatieve geschiedenis waarin deze brute Basterds onder leiding van Brad Pitts Aldo Raine de grootste nachtmerrie van de nazi’s worden. In de charismatische en meedogenloze SS-kolonel Hans Landa (Christopher Waltz) vinden ze hun ultieme vijand.

Earwig and the Witch

Earwig and the Witch is de nieuwste film van de bekende Japanse animatiestudio Ghibli. Hierin wordt het weesmeisje Earwig geadopteerd door een heks. Ze belandt in een spookachtig huis vol magie en mysterie.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

