Deze zenders en presentatoren moeten zich zorgen maken na megafusie RTL en Talpa

RTL heeft straks de meerderheid van de aandelen in handen. Is Talpa-baas John de Mol hiermee de grote verliezer van de fusie?

Niet bepaald. RTL mag straks dan 70 procent van de aandelen hebben en Talpa 30 procent, maar John de Mol houdt zijn productiebedrijf buiten de deal. Zo kan hij zich naar hartenlust storten op het ontwikkelen van nieuwe tv-formats, die hij wereldwijd aan de man kan brengen. De Mol heeft ook een afnameverplichting bedongen bij de nieuwe zendergroep, die hij dus als etalage kan gebruiken voor zijn nieuwe programma’s. Regisseur en tv-deskundige Bert van der Veer vat het mooi samen: ,,John is nooit slecht af. Dat komt niet in zijn woordenboek voor, die is iedereen al een stap voorbij.”