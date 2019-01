Diana Ross (74) treedt op bij uitreiking Grammy Awards

Sylvia Hoeks te zien in commercial tijdens Super Bowl

16:31 De Nederlandse actrice Sylvia Hoeks (35) speelt de hoofdrol in een nieuwe commercial die zondag deels te zien zal zijn tijdens de Super Bowl. Het gaat om een korte film van regisseur Ridley Scott voor Turkish Airlines, die in totaal zes minuten duurt. Hoeks speelt in The Journey, zoals de titel luidt, een vrouw met een speciale opdracht in Istanboel.