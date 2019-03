Diana Ross (bijna 75) is haar hele carrière al een 24-karaats diva

videoTer gelegenheid van haar 75ste verjaardag is Diana Ross' iconische, én volledig verregende, concert in het New Yorkse Central Park morgen in zestig bioscopen te zien.

Gevoel voor drama kan niemand Diana Ross ontzeggen. Haar gehele carrière al een 24-karaats diva, betreedt ze op 21 juli 1983 het provisorische podium in het New Yorkse Central Park. Twee jaar eerder hebben Simon & Garfunkel er een legendarisch, gratis toegankelijk, concert gegeven voor een half miljoen mensen. Nu tuurt Ross (39 jaar, en al een loopbaan van bijna 25 jaar achter de rug) naar een mensenmassa die volgens de politie tegen het miljoen loopt.

Even schrikt ze als in haar openingsnummer Ain't No Mountain High Enough windvlagen haar coiffure van het ene oor naar het andere blazen. Als daarna ook nog de regen losbarst, lijkt haar concert verloren. Maar ze herpakt zich. Uiteindelijk bereikt de storm z'n climax als ze haar eigen favoriete lied, Reach Out and Touch, inzet.

Niet meer weg

Een filmisch beeld is het. Ross, gehuld in strakke oranje catsuit, heeft halverwege een bijkleurende cape aangeschoten. De mantel wappert in de wind als een vlag aan een mast aan het strand. Ross spreidt de armen en richt ze ten hemel. Tegen het publiek zegt ze: ,,Ik heb er mijn hele leven over gedaan om hier te komen, nu ga ik niet meer weg.''

Deze moedige woorden kan ze niet waarmaken. De situatie op het grasveld in Manhattan wordt gevaarlijk als bezoekersstromen met elkaar in botsing dreigen te komen. Na veertig minuten en tien liedjes breekt Ross de show af. Ze belooft een dag later terug te komen om het optreden over te doen. Die belofte houdt ze wel.

Een compilatie van de twee shows wordt, inclusief een wervend commentaar van haar dochters, morgen vertoond in zestig Nederlandse bioscopen, waaronder de Melkweg. Het is de dag waarop Ross 75 jaar wordt. Ze nam in februari al een voorschot op de viering daarvan, tijdens de uitreiking van de Grammy's. Daarbij verscheen de zangeres, die in 2006 voor het laatst nieuwe muziek uitbracht, omringd door haar familieleden op het podium. Net als op de bühne in Central Park bedankte ze ook daar met overslaande stem iedereen die maar wilde luisteren, voor de liefde en steun.

Volledig scherm Ross verregende op het podium in New York, in 1983. © NY Daily News via Getty Images

In rode robe gehuld was Ross, die met een uitvoering van Reach Out and Touch een zaal vol smokings aan het armzwaaien kreeg, haar vertrouwde zelf. Op de podiumpersoonlijkheid is het cliché dat ze opgebouwd lijkt uit sterrenstof, geheel van toepassing. Legendarisch zijn de verhalen over haar sterallures, haar vervoer per geparfumeerde limousine en haar enorme collectie bontjassen. Imposant is haar reeks hits: zeventien keer stond ze (solo of met The Supremes) op nummer 1 in de VS.

Motor Town

Ross werd in 1944 geboren als Diana Earle, de tweede uit een gezin met zes kinderen in een slechte wijk van het toen overal armoedige Detroit. Maar dingen zouden veranderen, niet alleen voor Ross, maar voor de hele stad. Die zou niet langer in het teken staan van de machinerie van de autoindustrie, maar van de hitfabriek Motown van Berry Gordy, vernoemd naar de bijnaam van de stad: Motor Town.

Al op haar 15de werd Ross door Gordy - toen 30, later vader van een van Ross' dochters - gerekruteerd om met Florence Ballard en Mary Wilson The Supremes te vormen. Gordy koppelde hen aan een ander trio dat hij onder contract had, de liedcomponisten Holland, Dozier en Holland. Zij schreven iconische hits als Where Did Our Love Go, Baby Love, Stop! In the Name of Love en You Can't Hurry Love.

In Central Park kondigt Ross, met haar op het gelaat gebeitelde showbizzglimlach, een medley van Supremesklassiekers aan, met 'Back to the gold old days'; alsof de dames in de groep niet constant met elkaar overhoop lagen en zich in hun laatste jaren meer ruziënd dan zingend over de bühne bewogen. Frontvrouw Ross werd aanvankelijk in haar solo-ambities tevredengesteld doordat de groep zich vanaf 1967 Diana Ross & The Supremes ging noemen.

Volledig scherm © Getty Images

Dat was het begin van het einde. Ross begon in januari 1970 definitief voor zichzelf en werd een van de eerste grote vrouwelijke sterren van de moderne popmuziek. Met slim gekozen duetten wist ze zich ook met haar mannelijke tegenhangers Lionel Richie (Endless Love, 1982) en Michael Jackson (A Brand New Day uit de musicalfilm The Wizz, 1978) te verbinden.

Met Jackson bouwde ze een innige vriendschap op. Ross werd in Jacksons testament zelfs als tweede voogd van zijn kinderen genoemd. Toch bezocht Ross zijn begrafenis niet.

Haar concert in New York in de zomer van 1983 blijkt uiteindelijk een keerpunt in haar carrière. Nog even is ze de grootste zangeres ter wereld. Madonna en Whitney Houston zullen haar niet lang daarna van haar troon blazen. Haar concerten in Central Park tonen Ross op het toppunt van haar roem.

De concertregistratie Diana Ross: her life, love and legacy is morgen in zestig bioscopen te zien.