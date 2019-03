Dick Maas-thriller Prooi scoort in China

Vorige week werd bekend dat Prooi een grootschalige release kreeg in China, iets dat meestal alleen weggelegd is voor Chinese films en Amerikaanse blockbusters. Tegenover De Volkskrant verklaarde Maas toen dat hij daar zelf ook een beetje verbaasd over was. ,,Ik wist dat de film aan China was verkocht, een poosje geleden al. Maar dan denk je aan een release in een paar theatertjes." De film draaide dit weekend in zo'n 4000 Chinese bioscopen.

Dit weekend meldde producent Dave Schram al op Twitter dat hij binnenkort ‘een glaasje gaat drinken’ met Maas om het Chinese succes van de film te vieren. De regisseur zelf constateert op social media ook dat de film het ‘helemaal niet slecht doet’ in China.