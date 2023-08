Die ‘narcist’, de ‘b-acteur’, ‘droeftoeter’, ‘botte hork’ en toen dacht ik aan de dochter van Thijs Römer

Kijkers vallen voor omgeving B&B vol liefde: meer vraag naar vliegtic­kets locaties eigenaren

Er is meer vraag naar vliegtickets naar bestemmingen van eigenaren in B&B vol liefde in het buitenland dan vorig jaar. Zoals bekend kijken miljoenen mensen naar het populaire date- en reisprogramma op RTL4 en Videoland.