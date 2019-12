Diederik Ebbinge na megahit De Luizenmoeder nu in kijkcijfermoeras

In 2013 nam Diederik Ebbinge al een pilot op voor Promenade, zo vertelde hij in een interview met deze site. Hij liep al een hele tijd met het idee voor een praatprogramma met vaste gasten. De netmanager keurde het idee destijds echter af. Inmiddels is de show wel te zien op televisie, maar het grote publiek weet Ebbinge nog niet te vinden. De eerste aflevering was goed voor 210.000 kijkers, bij de tweede episode is de helft van de kijkers weggelopen.



De zondagavond was dit jaar juist zo succesvol voor NPO 3. In de eerste maanden van 2019 trokken kijkers massaal naar de zender toen Ebbinge te zien was in De Luizenmoeder. Maar ook de voorganger van Promenade wist de grens van een miljoen kijkers te passeren. Zondag met Lubach had zijn beste seizoen qua kijkcijfers in de geschiedenis van het programma. Dat succes stokt nu voorlopig even voor NPO 3, de zender wordt zelfs even het kijkcijfermoeras in getrokken.



Op NPO 1 scoorde Heel Holland Bakt de beste cijfers van de avond: 2,7 miljoen kijkers zagen de aflevering die in het teken stond van oud en nieuw. Op RTL 4 had The Battle het moeilijk. Met 603.000 kijkers en de veertiende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek stapt het voorlopig niet uit de schaduw van Expeditie Robinson. Dat survivalprogramma trok de weken voorafgaand aan de spelshow gemiddeld 1,5 miljoen kijkers naar RTL 4.