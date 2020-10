Diederik Gommers hit op Instagram: 104.000 volgers in twee dagen

Famke Louise en Diederik Gommers starten coronacam­pag­ne: ‘Samen bedacht’

1 oktober Famke Louise is honderdtachtig graden gedraaid als het gaat om haar bedenkingen over het coronavirus. De zangeres keerde zich eerder nog tegen het coronabeleid met de hashtag #ikdoenietmeermee, maar is na haar bezoek aan ic-arts Diederik Gommers in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam om. De twee komen zelfs met een coronacampagne, zo vertelt de zangeres aan RTL Boulevard.