Diederik Jekel vond Boulevard-kritiek irritant

,,Ik kreeg heel veel tweets en vragen, mensen die het belachelijk vonden omdat ik m’n tijd zou verspillen in een roddelrubriek en allerlei andere kwalificaties waar ik niet helemaal achter sta”, zei Diederik. ,,Of ik het erg vond? Ik vind voornamelijk dat we allemaal wat minder ‘judgy’ moeten zijn naar elkaar. Ja, ik denk dat ik het irritanter vond dan dat ik eigenlijk zou willen toegeven.” De kritiek is volgens Diederik wel verstomd sinds het begin van de coronacrisis. In Boulevard werd hij de vaste coronadeskundige en beantwoordde hij vragen van kijkers en BN’ers.

Gezellig

Diederik ging ook in Boulevard staan omdat hij het gewoon leuk vindt. Ook gezien zijn theater- en filmwerk vindt de van oorsprong natuurkundige het ook helemaal ‘niet zo’n gekke stap’. ,,En ja, het betaalt ook goed en het is gewoon heel gezellige club mensen”, aldus Diederik. ,,Na tien jaar over insectensterfte en klimaatverandering is het ook heerlijk om het gewoon een keertje over Gerard Joling te hebben. Dat vind ik gewoon gezellig.”



Ooit ziet Diederik zichzelf ook nog wel de politiek in gaan. ,,Of dat lukt hangt natuurlijk af van een hele hoop factoren. Ik zit in een soort heel raar toevallig baantje waarin ik én in onderwijs én in cultuur én in wetenschap wat doe. Dus dat zou dan een mooie combinatie zijn.” Voor welke partij dat zou worden, weet Diederik nog niet.