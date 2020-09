Diep in de schulden, maar wel roken én zeven katten: het was weer lekker ergeren op NPO 1

Nu de Famke Louises en Bizzey’s hopelijk ook inzien dat ze #ikdoenietmeermee beter in de beslotenheid van hun BN’er-appgroepje tegen enge Willem Engel hadden kunnen zeggen in plaats van publiekelijk tegen de coronamaatregelen, dreigde het een saaie woensdagavond te worden. Maar gelukkig bood NPO 1 een nieuwe bron van ophef en vertier: Waar doen ze het van? In dit programma gunnen vier gezinnen de camera en de kijker een blik in hun huishoudboekje.