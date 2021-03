Dierenbescherming legt beslag op Stanley de giraffe, uit de film The Hangover

Even Tot Hier is terug: ‘Hugo de Jonge maakte ons bloedcha­grij­nig’

20 maart Niels van der Laan (39) en Jeroen Woe (39) zijn terug met Even Tot Hier, hun satirische zaterdagavondprogramma over de actualiteit. Hoe komt het programma tot stand? Wat gebeurt er in die voorbereiding? Deze site mocht meekijken in hun weekboek. ,,Is dit wel gezond?’’