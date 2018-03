Dionne doet extreme beentraining en Georgina was ooit verliefd op cassière

De inmiddels wereldberoemde Nederlandse acteur Michiel Huisman liet in de VS bij een kleermaker zijn broek vermaken. De pantalon moest voor dat doel even uit, waarna Michiel geduldig achter een gordijntje op het eindresultaat moest wachten. Natuurlijk maakte hij een foto van dat moment, maar jammer voor zijn fans is er helemaal niks te zien.

Behind the curtain, not wearing pants.. tailor’s hemming them. So, now you know. Great. ;-) Een foto die is geplaatst door null (@michielhuisman) op 7 Mar 2018 om 7:14 PST

Zangeres Sharon Doorson (30) wordt voor de eerste keer moeder en natuurlijk is ze nu al begonnen met het aanschaffen van kleding en andere spulletjes voor het toekomstige kleintje. Ze vraagt - met een roze trui aan - aan haar volgers welke kleur ze voor de baby moet kiezen. Overbodige vraag, want heel Nederland weet al dat het een meisje wordt.

Mijn hoofd als ik babykleertjes aan t bekijken ben... Zoo schattig! Welke kleur ben ik dol op denken jullie?😜 Een foto die is geplaatst door null (@sharondoorson) op 7 Mar 2018 om 6:50 PST

Nieuwslezeres Dionne Stax is direct na een journalistieke ochtendklus naar de sportschool gegaan om haar spieren een lekker te prikkelen met loodzware gewichten.

Trainer Jelle vond het wel een goed idee om na mijn ochtenddienst te gaan springen. Met gewichten, dat wel 😅 Een foto die is geplaatst door null (@dionne_stax) op 7 Mar 2018 om 7:03 PST

Zangeres Lisa Lois is in haar nopjes met de microfoon die ze aanschafte om eindelijk eens thuis 'eigen shit' op te kunnen nemen. Hoe de gadget werkt? Dat gaat Lisa de komende nog even uitvogelen.

YAAAS! Nieuw speelgoed! Nu snel begrijpen hoe alles werkt, zodat ik EINDELIJK zelf m’n shit kan opnemen en niet altijd afhankelijk ben van anderen :p. Hallo thuis studio! #werdverdommetijdook Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 7 Mar 2018 om 7:48 PST

Fred van Leer was weer eens in een jolige bui. De in Rotterdam residerende stylist deed in de auto een best geinige playback-act die volgens hem voortvloeit uit wat zuurstofgebrek bij de geboorte.

ZUURSTOFGEBREK bij de geboorte ....... Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 7 Mar 2018 om 7:42 PST

Presentatrice Lieke van Lexmond en haar man Bas zijn met hun trendy zonnebrillen neergestreken in een wintersportoord waar hij het zo te zien keihard sneeuwt.

Liefs uit de sneeuw. ❄️ Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 7 Mar 2018 om 8:09 PST

The Voice of Holland-zangeres Tjindjara is in verwachting. Op Instagram deelde de zangeres, die vandaag jarig is, een eerste echofoto. ,,Ik ben jarig en dit kleine wondertje zit in mijn buik. Wat een feest'', jubelt de vocaliste. Tjindjara stond onlangs nog in de liveshows van het achtste seizoen van The Voice of Holland, maar de protegé van Ali B viel een week voor de finale af.

Ik ben jarig en dit kleine wondertje zit in mijn buik. Wat een FEEST!! Ik ben zo intens gelukkig ❤️👶🏽 #babyonthaway #kleinduimpje Een foto die is geplaatst door null (@tjindjara) op 7 Mar 2018 om 0:21 PST

🐵🐵❤️ Een foto die is geplaatst door null (@tjindjara) op 14 Feb 2018 om 1:53 PST

Oud Wie is de Mol?-deelnemer Jochem van Gelder denkt het zeker te weten: Jan Versteegh is de Mol van 2018. Of is het toch Olcay? De modeontwerpster kan een zenuwachtig lachje niet laten.

Meer weten? Duik in ons Mollendossier.

Zaterdag de ontknoping van een onnavolgbaar #widm seizoen. Ik denk dat Jan de mol is of zou het toch.........?????? #wieisdemol Een foto die is geplaatst door null (@jochemvang) op 7 Mar 2018 om 0:52 PST

Enquete poll Wie is De Mol? Jan Versteegh

Olcay Gulsen

Ruben Hein Wie is De Mol? Jan Versteegh (31%)

Olcay Gulsen (44%)

Ruben Hein (25%)

Actrice Georgina Verbaan verklapt in het maandblad van Wendy van Dijk dat ze als meisje een crush had op een meisje dat bij een supermarkt werkte. De brunette had het zwaar te pakken en zorgde er zelfs voor dat ze een baantje in hetzelfde winkelcentrum kreeg.

Schreef een stukje in de @wendyonlinenl van deze maand. Over een verliefdheid. Er komen gedroogde lichaamsdelen in voor. Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 7 Mar 2018 om 1:05 PST

Geraldine Kemper is weer eens in het buitenland en showt vanuit een tapijtenwinkeltje haar zomerse jumpsuit. ,,Wat een cool pak! Stippies!'', luidt het enthousiaste oordeel van een fan.

❤️🧡💛💚💙💜🖤 Een foto die is geplaatst door null (@geraldine_kemper) op 7 Mar 2018 om 1:48 PST

Domien Verschuuren en Shelly Sterk hebben wat af te kletsen nu ze allebei verloofd zijn (maar niet met elkaar). Wat blijkt: de Shownieuws-presentatrice plant zich suf, terwijl Domien last heeft van uitstelgedrag.

Lachen met Shelly, omdat zij véél verder is met het plannen van haar bruiloft dan ik met die van mij! 😄😅 Een foto die is geplaatst door null (@domien) op 7 Mar 2018 om 1:49 PST

Freek Vonk verblijdt zijn ruim 120.000 volgers met een nieuwe update vanuit het verre Australië. Morgen hoopt de televisiebioloog weer op Hollandse bodem te staan, vandaag filmt hij nog wat walvishaaien vanuit de lucht.

Wat een maand !! Laatste dagje nog even walvishaaien filmen vanuit de lucht.... 🦈 en dan morgen weer op naar huis! Ik zal maar niet vragen hoe het weer is 🤔 Laterrrr, Freek (en @cameraivo en @sebastiaan.coenen) #freekswildewereld #zappvpro Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 7 Mar 2018 om 3:01 PST

SBS-presentator Viktor Brand heeft de dames Hennie en Joke uit het programma De Wereld Volgens 80-jarigen in zijn hart gesloten. Zo rommelen ze maar wat aan als ze de opdracht krijgen een selfie te maken.

Hennie en Joke storten zich vanavond op het maken van een selfie! 😉”De wereld volgens 80-jarigen” om 21.30u op @sbs6nl @dewereldvolgensjoke @dewereldvolgenshennie Een foto die is geplaatst door null (@viktor_brand) op 7 Mar 2018 om 3:42 PST

Van deze ijsfoto van Paul Rabbering krijg je spontaan de rillingen. In de bergen van het Oostenrijkse Ischgl is de vrieskou op zijn baardje geslagen.

Freeze! ☃️❄️ Een foto die is geplaatst door null (@paulrabbering) op 7 Mar 2018 om 4:18 PST