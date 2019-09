Dionne en Nadia zijn echt drie maatjes te licht om Eva op te volgen

De aangekondigde overstap van Eva Jinek van NPO 1 naar RTL 4 is om een aantal redenen interessant om te volgen. Allereerst natuurlijk vanwege de vraag of het haar lukt om haar talkshow (gaat die in navolging van Beau nu Eva heten?) bij een commerciële zender net zo sterk en succesvol te houden als hij nu is.



Cruciaal is dat haar huidige producent en hoofdredacteur Ewart van der Horst van PilotStudio – tevens grondlegger van DWDD en Boulevard – meeverhuist en dat RTL hem carte blanche geeft. Van der Horst is net zo belangrijk voor het succes van het programma Jinek als zij.



Bijkomend voordeel voor RTL zou zijn dat ze hem meteen orde op zaken kan laten stellen bij Beau en Boulevard. Of een leuk nieuw format kan laten ontwikkelen voor de vooravond, in plaats van Boulevard of GTST, zodat er plek ontstaat voor Matthijs van Nieuwkerk.