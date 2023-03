Dionne maakt haar fans jaloers en Francis is onherkenbaar na make-over

Ontluiken­de liefde in Dream School zorgt voor ongemak: ‘Beloof me dat je het veilig doet’

Een ontluikende liefde zorgde voor flink wat ongemak in het NPO 3-programma Dream School. Door het gezoen en geflirt van Anouk en Aram kwamen er zorgen bij begeleider Lucia Rijker en rector Eric van 't Zelfde. Aram werd zelfs even apart genomen door Van 't Zelfde. ,,Geef je me nou de sex talk?”