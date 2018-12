Dionne scoort op late avond met balende Glennis

De nieuwe talkshow Dionnes Diner van Dionne Stax is gisteravond met 765.000 kijkers van start gegaan op NPO 1. Geen miljoenenpubliek, maar ze heeft daarmee wel het op een na best scorende programma op de late avond te pakken.

De champagnetaarten van Heel Holland Bakt vormden de best bekeken uitzending van de avond, met 3,2 miljoen kijkers. Iets meer dan de helft daarvan bleef vervolgens zitten voor het Journaal Jaaroverzicht dat 1,4 miljoen kijkers trok.

Dionne Stax trok met Dionnes Diner aansluitend bijna 750.000 kijkers. Ze sprak in haar programma met zeven bekende Nederlanders die een bijzonder jaar achter de rug hebben, onder wie Paul de Leeuw, Roxeanne Hazes en Glennis Grace. Die laatste baalt dat ze geen Whitney Houston-lied heeft vertolkt in de finale van America's Got Talent, vertelde ze aan de nieuwbakken talkshowpresentatrice. ,,Ik heb me toch laten omlullen en zo ben ik helemaal niet.”

Glennis vraagt zich af wat zou zijn gebeurd als ze wel voor een hit van haar grote idool had gekozen. ,,Het is moeilijk. Ik heb er nog steeds geen spijt van, maar dat is wel een puntje dat ik dacht: Glen, dit had je moeten doorzetten.”

Het is de bedoeling dat Dionnes Diner enkele keren per jaar te zien is.

Schaatsen

Ook schaatsen was gisteren populair om te kijken. Verschillende onderdelen van de NK afstanden in het schaatsen staan in de top 15 van Stichting Kijkonderzoek. Zo keken er 1,3 miljoen mensen naar de 1000 meter mannen en 1,1 miljoen naar de 1000 meter vrouwen.