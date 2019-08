Dionne Stax begint aan laatste week bij NOS en heeft nu al heimwee

Ancilla van de Leest had ‘borstim­plan­taat­ziek­te’: Ik raakte te uitgeput om te leven

13:37 Voormalig model en inmiddels privacy-expert Ancilla van de Leest (34) heeft haar borstimplantaten laten verwijderen. Dat vertelt ze in een uitgebreide post op Instagram. Van de Leest, die ook lijsttrekker was van de Piratenpartij, legt uit dat ze last had van de ‘borstimplantaatziekte’. ‘Red levens en vertel over die giftige zakken.’