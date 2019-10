Dionne Stax is kritiek niet ontgaan en Gijs poseert met mooiste vrouw

Tv-kij­kers verbaasd over transforma­tie Debby Pfaff: ‘Wat is er met haar gebeurd?’

19:53 Kijkers van de Vlaamse versie van het dansprogramma ‘Dancing With the Stars’ hebben haar vast al eens gespot: Debby Pfaff (44), de oudste dochter van Carmen en Jean-Marie Pfaff. Elke week is ze in de studio om - samen met haar man Nicolas Liébart - haar jongere zus Kelly aan te moedigen, die volgens veel kijkers dé topfavoriet is. Debby valt vooral op door haar uiterlijk, dat volgens velen ‘haast onherkenbaar’ is veranderd.