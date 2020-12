Dionne trekt haar mooiste pak aan en Peter Heerschop met corona het jaar uit

Elton John: ‘Gelukkig kon ik AA-mee­tings doen via Zoom, dat redde mijn leven’

29 december Elton John is bijzonder dankbaar voor Zoom, zodat hij dit jaar toch nog digitaal kon communiceren. Hij vreest dat hij anders flink in de problemen was gekomen, bekent de 73-jarige zanger vandaag in de eerste aflevering van de podcast van de hertog en hertogin van Sussex, Harry en Meghan.