Directeur KRO-NCRV wil Ongehoord Nederland uit het bestel: ‘Journalistieke bagger’

Kuipers zegt in een vandaag verschenen interview met de krant onder meer dat de omroep ‘journalistieke bagger’ maakt. De omroepbaas doet de uitspraak naar aanleiding van het veelbesproken racisme-item uit de uitzending van Ongehoord Nieuws van vorige week. ,,Wat nu nodig is, is waar het bij de entree van Ongehoord Nederland aan ontbrak: bestuurlijke moed, bij het ministerie en de leiding van de publieke omroep. We kunnen wel wachten tot er wéér een rapport komt, excuses en rectificaties eisen of met nóg een sanctie komen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we genoeg.”

Het is de eerste omroep die een dergelijke oproep doet. Samen met andere oproepen van de NPO, zoals BNNVARA en AVROTROS, sprak de KRO-NCRV eerder wel al zijn afkeur uit over het item van Ongehoord Nederland. In een gezamenlijke verklaring stelden zij onder meer dat in het filmpje ‘middels taal en beeld een valse, racistische boodschap wordt verkondigd die wij gezamenlijk kwalificeren als onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO’.

Quote Als we eerlijk zijn, dan weten we genoeg Peter Kuipers, KRO-NCRV

Recordaantal klachten

In het desbetreffende item vorige week waren video’s te zien waarin zwarte mensen witte mensen aanvielen, zonder context of toelichting. De beelden werden getoond om een ‘op sociale media minder belicht aspect van racisme’ te laten zien, zo legde presentatrice Raisa Blommestijn uit. Op de uitzending kwam veel kritiek. De Ombudsman van de NPO liet weten dat er een recordaantal van bijna 1700 klachten is binnengekomen. Klagers vinden het item onder meer racistisch en discriminerend.

Het bestuur van Ongehoord Nederland liet weten niemand met het item te hebben willen beledigen. ,,Van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld moeten wij niets hebben en wij nemen als omroep afstand hiervan.”

Volledig scherm In de uitzending van Ongehoord Nederland gebruikte presentator Raisa Blommestijn het woord ‘negers’ bij een compilatie van beelden waarbij, zo werd aangekondigd, ‘blanken door zwarten in elkaar worden geslagen’. Aan de willekeurig gekozen filmpjes werd geen context gegeven. © videostill

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: