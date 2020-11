Disney eert jarige Reddick Boseman met speciaal intro bij Black Panther

Disney-baas Bob Iger zei gisteren al op Twitter dat er iets was gepland. Kijkers die Black Panther (2018) aanklikken, zouden een ‘eerbetoon zien aan iemand die in ons hart zit en daar voor altijd zal blijven’.



Het is de tweede keer dat een film van Marvel begint met een dergelijk eerbetoon. Vorig jaar werd ook een speciale opening toegevoegd aan Captain Marvel voor striptekenaar Stan Lee, die in november 2018 op 95-jarige leeftijd overleed. Lee bedacht vrijwel alle comics van Marvel.



Boseman overleed afgelopen zomer op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij was al enige jaren ziek, maar had dat nooit publiekelijk gedeeld.