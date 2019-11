Disney+ gaat vandaag van start met 500 films

Het gaat onder meer om de films van Disney, animatiestudio Pixar, Star Wars en Marvel en dertig seizoenen van hitserie The Simpsons. Daarnaast gaat Disney+ in hoog tempo nieuwe content lanceren. Zo is vanaf vandaag de eerste aflevering van The Mandalorian beschikbaar, een spin-off van de Star Wars-films waar fans reikhalzend naar uitkijken.



Ook is op de streamingdienst een live actionversie van animatieklassieker Lady en de Vagabond te zien én een nieuwe doorstartserie van megahit High School Musical.



Proefperiode

Nederland was het eerste land ter wereld waar Disney de nieuwe dienst uitprobeerde. Vanaf 12 september konden kijkers gratis 'oude' content van Disney bekijken; nieuwe programma's zijn pas vanaf dinsdag beschikbaar. Kijkers die de afgelopen twee maanden nog gratis konden inloggen, betalen vanaf nu 6,99 euro per maand.



Disney liet weten dat het aantal aanmeldingen in de proefperiode ‘naar tevredenheid was’. Harde cijfers over het aantal Nederlanders dat inmiddels Disney+ heeft of het aantal abonnees dat vanaf vandaag gaat betalen, geeft het bedrijf niet.