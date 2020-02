Disney Pixar toont eerste LGBT-personage in film Onward

,,Het is een moderne fantasiewereld en daarin willen we ook een representatie zijn van de moderne samenleving,” zegt regisseur Dan Scanlon over het nieuwe personage. Er kwamen nooit eerder LGBT-personages voor in Disneyfilms. Marvel, waarvan Disney eigenaar is, bevestigde vorig jaar wel dat het personage Valkyrie, gespeeld door Tessa Thompson, lesbisch was. Daar was in de vorige prenten nog niets van te zien, maar in de toekomst belooft Disney dat daar verandering in zal komen. Ook in de Marvel-film The Eternals zal er een homokoppel te zien zijn.