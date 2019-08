Disney's antwoord op Netflix: Nederland staat vooraan

Abonneezender Disney+, waarop oude en nieuwe films, amusementsprogramma’s en televisieseries van de amusementsgigant te zien zijn, kost 69,99 euro per jaar (of 6,99 euro per maand). Dat is een euro per maand goedkoper dan het basisabonnement van de concurrent.

Voor de eventuele Nederlandse geïnteresseerden heeft het moederbedrijf, The Walt Disney Company, met ingang van vandaag op Facebook, Twitter en Instagram een informatiepagina ingesteld met meer informatie over registratie en programmering.



Disney+ biedt behalve uit de eigen filmbibliotheek van Disney een breed scala aan producties van de dochterbedrijven, zoals Pixar, Marvel, LucasFilm (Star Wars) en National Geographic. Ook het archief van de onlangs ingelijfde filmmaatschappij 20th Century Fox komt beschikbaar voor de streamingdienst. Zo zijn dertig seizoenen van de animatieserie The Simpsons al in de programmering opgenomen.



Andere titels die Disney+ al heeft aangekondigd zijn: de televisieseries The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, De wereld volgens Jeff Goldblum en Encore. Uit het recente en oude filmaanbod biedt de zender in elk geval op langere termijn diverse bioscoophits aan, zoals Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, The Lion King, Maleficent 2, Frozen 2 en Star Wars: The Rise of Skywalker.