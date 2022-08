Disney+ werkt aan live actionserie over King Kong

Primeur! Kwartfina­le Slimste Mens voor het eerst gespeeld met één ‘lege’ stoel

Het is nog niet eerder vertoond in twintig seizoenen van De slimste mens: een lege stoel in de kwartfinale. Door een coronabesmetting in zijn gezin speelt cabaretier en columnist Jasper van Kuijk vanavond de tv-quiz vanuit een andere studio, afgezonderd van de rest.

