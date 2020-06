Disneyland Parijs weer open vanaf 15 juli

Met een gefaseerde opening wil het pretpark de veiligheid en gezondheid van gasten en medewerkers waarborgen. Zo zal er een limiet worden gesteld op het aantal bezoekers dat tegelijk in het park mag zijn, moeten vooraf tickets worden gereserveerd en moet in het park afstand worden gehouden. ,,We hebben lang uitgekeken naar de dag dat we weer mogen openen", zegt directeur van Disneyland Parijs Natacha Rafalski. ,,Sommige ervaringen van het park zullen door de genomen veiligheidsmaatregelen wat anders zijn dan normaal, maar de magie waar we bekend om staan, blijft.”

Andere Disneyparken

De pretparken van Disney in Parijs en Amerika zijn in maart gesloten om coronabesmettingen tegen te gaan. Wereldwijd zijn er twaalf attractieparken van het film- en vermaakimperium. Het Disney-park in Shanghai was op 11 mei het eerste dat weer openging voor bezoekers. Dat park ging, net als het park in Hongkong, ook eerder dicht dan de Amerikaanse en Europese parken.



Eerder kondigde het entertainmentconcern aan de Walt Disney World-pretparken in Florida in juli ook geleidelijk te heropenen. De pretparken in Tokio houden de deuren voorlopig gesloten.