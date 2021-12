Dit is de de populairste muziek van 2021 volgens Spotify Wrapped

Het nummer Blijven slapen van Maan en Snelle is het meest beluisterde nummer in Nederland in 2021. Dat blijkt uit de statistieken van het gisteren uitgebrachte Spotify Wrapped. Hierin onthult de streamingsdienst wat dit jaar het meest geliefd is onder de Nederlandse luisteraars. De meest beluisterde artiest van dit jaar is Justin Bieber en er werd veel geluisterd naar de Geuze en Gorgels podcast.

Wrapped verschijnt ieder jaar begin december op de streamingdienst. Spotify baseert de statistieken over het luistergedrag van haar gebruikers op de gegevens die zijn verzameld tussen 1 januari en 31 oktober van het afgelopen jaar.

Welke artiest is het meest gestreamd in Nederland?

Uit de cijfers van Spotify blijkt dat Nederlanders in 2021 het liefst luisterden naar de bekende artiest Justin Bieber. Hij bracht dit jaar zijn nieuwe album Justice uit. Met de liedjes Samen en Adem Je In - Remix heeft de Nederlandse rapper Kevin de tweede plek weten te bemachtigen. Op de derde plek staat net als in 2020 Frenna, gevolgd door Lil Kleine op de vierde plek en Ronnie Flex op plek vijf. De eerste vrouwelijke artiest staat op de dertiende plek. Daar staat de bekende Engelse popzangeres Dua Lipa, bekend van de nummers Levitating, One Kiss en Hotter Than Hell.

Welke nummers zijn er het meest gestreamd in Nederland?

In 2021 is het meest beluisterde nummer Blijven Slapen van Maan en Snelle. Daarmee hebben ze de wereldhit Drivers Licence van Olivia Rodrigo achter zich weten te laten. Op drie staat het housenummer Friday van Riton, gevolgd door STAY van The Kid LAROI en Justin Bieber. De vijfde plek gaat naar de jonge popzangeres Olivia Rodrigo met haar nummer good 4 u.

Wat is het meest gestreamde album van 2021 in Nederland?

Het album Lars van Snelle is dit jaar door de Nederlandse luisteraars het meest beluisterd. Gevolgd door Justice van Justin Bieber, Sour van Olivia Rodrigo, ‘=’ van Ed Sheeran en Future Nostalgia van Dua Lipa.

Wat is de best beluisterde podcast van 2021 in Nederland?

Naast muziek kun je op Spotify ook luisteren naar talloze podcasts. De podcast die het meest beluisterd is, is Geuze en Gorgels van influencers Monica Geuze en Kai Gorgels. Op nummer twee Man man man, de podcast van Bas Louissen, Domien Verschuuren en Chris Bergström.

Spotify Wrapped wereldwijd

De Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny staat voor het tweede jaar op rij op nummer één in de lijst van meest gestreamde artiesten wereldwijd. Hij wordt gevolgd door Taylor Swift, de Koreaanse jongensgroep BTS en rapper Drake. Waar Justin Bieber in Nederland de meest beluisterde artiest is, moet hij het wereldwijd doen met de vijfde plek. In de lijst met meest beluisterde nummers komt ook wereldwijd de zangeres Olivia Rodrigo twee keer terug. Met haar nummer drivers license staat zij bovenaan en good 4 u is goed voor een vierde plaats op de ranglijst. Het nummer Montero van Lil Nas X staat op de tweede plek, gevolg door STAY van The Kid LAROI en Justin Bieber. Levitating van Dua Lipa en DaBaby staat op plek vijf.

