Dit is de familie die de ‘gevallen’ Ronaldo moet troosten

Profvoetballer Cristiano Ronaldo, de ‘koning van de Champions League’, is gevallen. Zelfs de 34-jarige Portugees, tot 2013 de duurste voetballer aller tijden, was gisteren met de Italiaanse grootmacht Juventus de Hollandse mannen van Ajax niet de baas. Bij wie kan family man Ronaldo vandaag uithuilen?

Zijn vriendin Georgina Rodriguez

Na relaties met onder meer het Russische model Irina Shayk viel Ronaldo in 2016 voor de charmes van het in Buenos Aires geboren model Georgina Rodríguez. De twee liepen elkaar tegen het lijf bij een evenement van Dolce & Gabbana. Georgina werkte in die tijd bij een winkel van Gucci in Madrid. Dat Georgina negen jaar jonger is dan haar vriend, zit hun liefdesgeluk niet in de weg. Naar verluidt ging Ronaldo vorig jaar voor de Argentijnse schone op de knieën. Georgina's verlovingsring zou 700.000 euro hebben gekost. Een officiële aankondiging van het huwelijk bleef nog uit.

Felicidades a la mujer más maravillosa que Dios pudo poner en mi camino ❤ Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 27 Jan 2019 om 8:05 PST

Zijn zoon Cristiano Ronaldo Jr. (8)

Volledig scherm Ronaldo met Junior, in 2017. © EPA Ronaldo vond het in 2009 tijd om vader te worden. Hij schakelde een draagmoeder in, die in juni 2010 beviel van een jongetje, Ronaldo Junior. Wie de moeder is van het achtjarige ventje, is nooit bekend geworden. Ronaldo betaalde haar maar liefst 12 miljoen euro om haar identiteit en de voogdij af te kopen. Junior erfde de voetbalgenen van zijn vader en heeft een plek bij de jeugdopleiding van Juventus. Ronaldo liet eerder weten hoge verwachtingen te hebben. ,,Hij is zoals ik vroeger was: een echt competitiebeest. Hij haat verliezen. Ooit bereikt hij wat ik heb bereikt, dat weet ik zeker.’’

Recordando el gran día que vivimos en @insparya_es . Con la mejor compañía ❤❤ Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 27 Mar 2019 om 5:09 PDT

Zijn zoon Mateo (1) en dochter Eva (1)

In juni 2017 kreeg Ronaldo er een tweeling bij, Mateo en Eva. Ook van hen is niet bekend wie de moeder is, wel dat het om een Amerikaanse draagmoeder gaat. Een Instagramfoto waarop de voetballer de baby's vasthoudt, kreeg ruim 8 miljoen likes. ,,Ik ben zo blij om eindelijk de twee nieuwe liefdes in mijn leven te kunnen vasthouden’’, aldus een emotionele Ronaldo.

❤️❤️❤️😂 3.1m Likes, 26.9k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "❤️❤️❤️😂"

Zijn dochter Alana (1)

Het samengestelde gezin van Cristiano breidde zich uit toen vlak na de geboorte van de tweeling bleek dat Georgina zwanger was. In november 2017 werd Alana Martina geboren. Zij is Ronaldo's eerste kind van wie publiekelijk bekend is wie de moeder is. ,,De kinderen zijn ons grootste geluk. Het is een hele bijzondere tijd voor ons allemaal’’, verklaarde Georgina als kersverse moeder tegen Hello Magazine.



,,Toen ik thuiskwam uit het ziekenhuis, had Cristiano een surprise-etentje voor mij georganiseerd, met onze families en beste vrienden. Ik voelde me echt de gelukkigste vrouw op aarde. We vullen elkaar zo goed aan, ik heb de liefde van mijn leven gevonden. Met hem naast me kan ik de hele wereld aan. Er wordt van me gehouden en voor me gezorgd. Liefde overwint alles.’’

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 12 Nov 2017 om 12:19 PST

Zijn moeder Dolores dos Santos Aveiro (64)

Christiano Ronaldo werd geboren op het eiland Madeira en is de zoon van Dinis Aveiro, een tuinman, en Dolores dos Santos Aveiro, een kok. Gemakkelijk was Ronaldo’s jeugd niet. Hij was een ongewenst kind en zijn moeder overwoog op een bizarre manier van haar nog ongeboren baby af te komen. Ze dronk liters donker bier en rende tot ze bijna flauwviel, maar een miskraam bleef uit. In 2007 werd bij Dolores borstkanker geconstateerd, waarvan ze herstelde. Vandaag de dag steunt ze haar kinderen in alles wat ze doen en juicht ze Ronaldo's voetbalcarrière dan ook toe.

Dinis Aveiro was een alcoholist en dronk zich dood toen Ronaldo 19 jaar oud was.

Parabéns mãe!👏🏽🎂❤️ Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 31 Dec 2018 om 10:01 PST

Zijn zussen Elma (46) en Liliana (42)

Ronaldo heeft twee zussen: Elma dos Santos Aveiro Caires en Liliana Cátia. Elma buit het succes van haar broer slim uit met haar boetiek op Madeira, die ze de naam CR7 gaf, een verwijzing naar Ronaldo's voetbalshirt. Liliana woont in Lissabon en bouwde, met de hulp van haar broer, een bestaan als zangeres op. Op haar eerste album Pronta p’ra te amar staat het nummer Portugal Mundial 2006, het themalied van het Portugese elftal tijdens het WK van dat jaar.

Zijn broer Hugo (44)

Hugo dos Santos Aveiro raakte op jonge leeftijd verslaafd aan drugs. Toen Ronaldo 16 jaar was, had hij genoeg geld verzameld om Hugo naar een dure verslavingskliniek te sturen. Hugo werd schilder maar gooide later zijn carrière om, zodat hij assistent van zijn broertje kon worden.

Ter afleiding begon hij al jong met voetbal en hij werd op zijn twaalfde opgenomen in de jeugdopleiding van een club op het vasteland van Portugal. Het zorgde er allemaal voor dat hij in 2003 een contract van 12 miljoen pond tekende bij Manchester United, waar hij werd binnengehaald als de vervanger van David Beckham. Vorig jaar verruilde hij Real Madrid voor Juventus.