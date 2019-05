Dit is de grootste supporter van Duncan: zijn vriend Gerco

Gerco is een reislustig type - een tijd lang werkte hij acht maanden per jaar en reisde de overige vier. Het bracht hem naar Azië, Afrika, en Zuid-Amerika. Sinds afgelopen najaar huurt hij een studio in Deventer, een klein uurtje van Amersfoort waar Duncan woont.

Gerco werkt als persoonlijk begeleider van jongeren met een verstandelijke beperking en is dol op interieur. Het liefst mixt hij oude spulletjes met nieuwere dingen. ,,De kracht is dat het niet teveel is. Als ik iets nieuws had gekocht, zette ik het vroeger er gewoon bij. Dan krijg je een over-gedecoreerde ruimte. Dus ruim lekker op, want less is more”, zegt hij tegen de website In de buurt.