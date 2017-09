Dit is de luxueuze nieuwe villa van Wes en Yo

Horrorfilm 'IT' trekt in tien dagen 300.000 bezoekers

19:26 De remake van de horrorklassieker IT heeft in Nederland in tien dagen tijd 300.000 bezoekers getrokken. Dat blijkt uit de weekendcijfers van de Nederlandse bioscopen. Eerder vestigde de verfilming van het beroemde boek van Stephen King al het record voor de beste opening voor een horrorfilm ooit in Nederland.