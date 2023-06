Dit is de meest foute track van 2023 volgens de luisteraars van Qmusic

Het feestnummer Schultenbräu van Chantal Janzen en Donnie is door de luisteraars van Qmusic uitgeroepen tot meest foute track en beste guilty pleasure. Het nummer staat op 1 in de Foute 1500, de grootste foute lijst ooit van de zender, zo maakte Domien Verschuuren vrijdag bekend.

Na vier jaar onafgebroken bovenaan te hebben gestaan is Snollebollekes van de troon gestoten door Donnie en Chantal Janzen. Het bleek bovendien een nek-aan-nekrace te zijn, want Engelbewaarder van Marco Schuitmaker maakte ook grote kans. Hij verloor het uiteindelijk van Janzen en Donnie en eindigt op een tweede plek. De derde plaats is voor Snollebollekes met Links rechts.

Janzen en Donnie zijn met het nummer Schultenbräu de eerste nieuwkomers in jaren die direct op één zijn geëindigd in de hitlijst van 1500 beste foute nummers volgens Qmusic-luisteraars. Andere topnoteringen waren er dit jaar onder meer voor Dancing Queen van Abba, Rainbow in the sky van Paul Elstak en Atemlos durch die nacht van Helene Fischer.

Top 10

1. Schultenbräu - Donnie en Chantal Janzen

2. Engelbewaarder - Marco Schuitmaker

3. Links rechts - Snollebollekes

4. Rainbow in the sky - Paul Elstak

5. Ja jij - Joe Stagiair van de Show

6. Atemlos durch die nacht - Helene Fischer

7. Oya léle - K3

8. Barbie girl - Aqua

8. Ons moeder zeej nog - Jan Biggel

10. Dancing Queen - Abba



