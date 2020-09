Dit is de nieuwe liefde van nieuwslezeres Celine Huijsmans

Lange versie Lord of the Rings voor het eerst in bios te zien

8:57 Bioscoopketen Pathé brengt de succesvolle filmreeks The Lord of the Rings terug op het grote doek. De trilogie over een groep hobbits die een ring, die beslist over goed en kwaad, moeten vernietigen zal voor het eerst in de bioscoop te zien zijn in de speciale ‘extended edition’.