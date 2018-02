Dit is de nieuwe Magnum P.I.

Kijkers Rijdende Rechter winden zich op om 'zure communistische VvE-mutsen'

10:40 De illegaal geparkeerde scootmobiel van mevrouw Kolijn heeft gisteren 1,4 miljoen kijkers naar De Rijdende Rechter getrokken. Op Twitter wordt druk nagepraat over de 'minidictatuur' die heerst in appartementencomplex Loevestein in Heemskerk.